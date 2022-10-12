سیاسة

قائد الجيش اللبناني يبحث في بغداد التعاون العسكري المشترك

الكاظمي وعون استعرضا "جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب"
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الكاظمي استقبل قائد الجيش اللبناني في بغداد
الكاظمي استقبل قائد الجيش اللبناني في بغداد
العراق العراق الكاظمي قائد الجيش اللبناني

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون سبل التعاون العسكري المشترك.

وذكر بيان أصدره مكتب الكاظمي أن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة آليات دعم المؤسسة العسكرية بما يرتقي بمستوى أدائها".

وأضاف البيان أن الكاظمي وعون استعرضا "جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، والإشادة بالنجاحات التي تحققت ميدانياً، وانعكست إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وأكد الكاظمي "أهمية تطوير التعاونين الأمني والعسكري بين البلدين، بما يضمن استقراراً أمنياً للشعبين الشقيقين"، حسب تعبير البيان.

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