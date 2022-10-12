سیاسة

الاتحاد الإسلامي ينسحب من برلمان كوردستان احتجاجاً على تمديد عمره التشريعي

سيواصل برلمان كوردستان أعماله التشريعية حتى خريف 2023
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان برلمان كوردستان الاتحاد الإسلامي

أربيل (كوردستان 24)- قال الاتحاد الإسلامي الكوردستاني اليوم الأربعاء إنه قرر الانسحاب من برلمان كوردستان احتجاجاً على تمديد عمره التشريعي.

ومدّد برلمان كوردستان في التاسع من الشهر الجاري عمره التشريعي عاماً إضافياً، ليرجئ بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في مطلع الشهر الجاري.

واتخذ الاتحاد الإسلامي قراره في اجتماع عقدته قيادته لاتخاذ موقف بشأن تمديد عمر البرلمان "بطريقة غير قانونية"، حسبما جاء في بيان رسمي.

وذكر الاتحاد في بيانه أن أعضاء كتلته البرلمانية سينسحبون من برلمان كوردستان فور انتهاء مدته القانونية لانتهاء ولايته، ولن يشاركوا في جلساته بعد ذلك.

وصوّت 80 من أصل 111 عضواً موزعين على 17 كتلة، لصالح قانون "تمديد الدورة الخامسة للبرلمان" التي تنتهي في السادس من تشرين الأول نوفمبر المقبل.

وبهذا القرار سيواصل برلمان كوردستان أعماله التشريعية حتى خريف 2023.

وجاء التمديد نتيجة الخلاف بين القوى السياسية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية. وسبق أن مدد برلمان الإقليم عمره التشريعي أكثر من مرّة في السنوات الماضية.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

للمرة الأولى.. العراق يودع عينات من البذور في "الملاذ الأخير" بالقطب الشمالي
  34 دقائق
کوردستان

مجلس أمن كوردستان ينشر بعد قليل نتائج التحقيق بشأن حادثة اغتيال أحد ضباطه
  55 دقائق
العراق

قائد الجيش اللبناني يبحث في بغداد التعاون العسكري المشترك
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف