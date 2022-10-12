الاتحاد الإسلامي ينسحب من برلمان كوردستان احتجاجاً على تمديد عمره التشريعي

أربيل (كوردستان 24)- قال الاتحاد الإسلامي الكوردستاني اليوم الأربعاء إنه قرر الانسحاب من برلمان كوردستان احتجاجاً على تمديد عمره التشريعي.

ومدّد برلمان كوردستان في التاسع من الشهر الجاري عمره التشريعي عاماً إضافياً، ليرجئ بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في مطلع الشهر الجاري.

واتخذ الاتحاد الإسلامي قراره في اجتماع عقدته قيادته لاتخاذ موقف بشأن تمديد عمر البرلمان "بطريقة غير قانونية"، حسبما جاء في بيان رسمي.

وذكر الاتحاد في بيانه أن أعضاء كتلته البرلمانية سينسحبون من برلمان كوردستان فور انتهاء مدته القانونية لانتهاء ولايته، ولن يشاركوا في جلساته بعد ذلك.

وصوّت 80 من أصل 111 عضواً موزعين على 17 كتلة، لصالح قانون "تمديد الدورة الخامسة للبرلمان" التي تنتهي في السادس من تشرين الأول نوفمبر المقبل.

وبهذا القرار سيواصل برلمان كوردستان أعماله التشريعية حتى خريف 2023.

وجاء التمديد نتيجة الخلاف بين القوى السياسية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية. وسبق أن مدد برلمان الإقليم عمره التشريعي أكثر من مرّة في السنوات الماضية.