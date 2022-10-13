نيجيرفان بارزاني يهنئ رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة محمد شياع السوداني.

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه الرسمي بموقع تويتر: "نهنئ الأخ محمد شياع السوداني تكليفه بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة".

وأضاف "نتمنى له النجاح في مهامه وبالتعاون مع كافة القوى السياسية خدمة لشعبنا وتطلعاته المشروعة".

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن أمله "في أن تتوحد جهود الجميع من أجل تجاوز التحديات وضمان الاستقرار الذي يستحقه شعبنا الكريم بكافة أطيافه".