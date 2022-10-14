القوات الأوكرانية تحرر أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي

أربيل (كوردستان 24)- في وقت متأخر من مساء الخميس، أفادت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا أن القوات المسلحة الأوكرانية حررت أكثر من 600 منطقة من الاحتلال الروسي الشهر المنصرم، بما في ذلك 75 تابعة لإقليم خيرسون الاستراتيجي.

هذا وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت إن "مساحة الأراضي الأوكرانية المحررة زادت بشكل ملحوظ".

وذكرت الوزارة أنه تم تحرير حوالي 502 منطقة سكنية شمال شرق إقليم خاركيف حيث تقدمت القوات الأوكرانية في عمق الخطوط الروسية.

هذا، إلى جانب تحرير 43 منطقة في إقليم دونيتسك وسبعة في لوجانسك.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت إن "مساحة الأراضي الأوكرانية المحررة زادت بشكل ملحوظ".

ولحد الساعة، لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تقارير ساحة المعركة، ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الأوكراني أو مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

من جهتها، كانت أعلنت موسكو "ضم" أقاليم خيرسون ودونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا، في أواخر الشهر الماضي، مع تقدم هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي وشرق وجنوب البلاد.

وحث مؤخرا حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية الذي نصبته روسيا السكان على المغادرة وسط قتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية المتقدمة.

هذا وكانت نددت كييف والغرب بعمليات "ضم" أراضيها واعتبرتها غير شرعية.