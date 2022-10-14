أسعار النفط تهوي وسط مخاوف متفاقمة من ركود عالمي محتمل

أربيل (كوردستان 24)- تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف متفاقمة من حدوث ركود عالمي في ظل ضعف الطلب على الوقود، ولا سيما في الصين.

وذكرت تقارير اقتصادية عالمية أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت بواقع 2.52 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 92.05 دولار للبرميل بعد ظهر اليوم، كما هوت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.97 دولار، أو 3.3 بالمئة، إلى 86.14 دولار للبرميل.

ولا تزال أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط تذبذبت بين الارتفاع والانخفاض، على الرغم من أنها تراجعت خلال الأسبوع بنسبتي ستة بالمئة وسبعة بالمئة على التوالي.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على الوقود للعامين الجاري والقادم وحذرت من ركود عالمي محتمل، حسبما ذكرته وكالة رويترز.

وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاماً، مما يعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول مع خطر حدوث ركود عالمي.

ومن المقرر اتخاذ القرار المقبل بشأن سعر الفائدة الأمريكي فيما بين الأول والثاني من تشرين الثاني نوفمبر.

وكانت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، قد أعلنت في الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نقص الإنتاج بين دول المجموعة يعني احتمال خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً.

وأدى هذا القرار إلى خلاف بين السعودية قائدة المجموعة الفعلية والولايات المتحدة.