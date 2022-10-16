بسبب طائرةٍ مسيّرة.. النروج توقِف روسياً على أراضيها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات النروجية، السبت، عن توقيف مواطنٍ روسي على أراضيها، كانت بحوزته طائرة مسيّرة ومعدات تصوير وبطاقات تخزين معلومات.

وشوهد الروسي البالغ من العمر 51 عاماً، وهو يلتقط صوراً لمطارٍ في أقصى الشمال، قالت الشرطة في بلدة ترومسو الشمالية إنه اعترف باستخدام المسيّرة التي كانت بحوزته.

وتشمل المعدات التي صودرت، بحسب فرانس برس، صورًا لمطار آخر في بلدة كيركينيس الشمالية ولمروحيات "بل" تابعة للجيش النروجي.

وسبق للشرطة النروجية أن أعلنت توقيف مواطنٍ روسي يدعى فيتالي روستانوف، الاسبوع الماضي، أثناء محاولته العودة إلى بلاده.

وأكّدت الشرطة حينها، أنها صادرت طائرتين مسيّرتين ومُخزِّن معلومات بسعة 4 تيرا بايت يحتوي صور وتسجيلات فيديو، كانت بحوزته.

واعترف روستانوف الذي كان يحمل جوازيْ سفر روسيين وجواز سفر اسرائيلي، بأنه أطلق المسيّرة لتحلّق في جميع أنحاء البلاد.

ومنعت النروج، كغيرها من الدول الغربية، الأفراد والكيانات الروسية من التحليق فوق أراضيها، رداً على إعلان موسكو الحرب على أوكرانيا.

وينص القانون على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للمخالفين.

وتشدد النروج التي باتت مصدر الغاز الرئيسي لأوروبا، الإجراءات الأمنية حول منشآت النفط والغاز على أراضيها بعد طلعات غامضة لطائراتٍ مسيّرة بالقرب من هذه البنى التحتية.