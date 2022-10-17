الرئاسة الأوكرانية تعلن تعرض العاصمة كييف للقصف بطائرات مسيّرة "انتحارية"

أربيل (كوردستان 24)- قالت الرئاسة الأوكرانية إن كييف قد تعرضت صباح الإثنين للقصف "بواسطة طائرات مسيرة انتحارية"، فيما سمع دوي ثلاثة انفجارات متتالية على الأقل في حي شيفشنكيفسكي بوسط العاصمة بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طالها.

وكثفت موسكو مؤخرا من عمليات القصف بعد التفجير الذي دمر جزءا من جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة وينطوي على أهمية إستراتيجية قصوى.

ووفق مراسل وكالة فرانس برس، فقد وقعت ثلاثة انفجارات متتالية قرابة الساعة 6,35 و6,45 و658 صباحا (3,35 ت غ و3,45 و3,58 ت غ) وكانت صفارات الإنذار انطلقت قبل وقت قصير من الانفجار الأول.

في السياق، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك في منشور على منصة تلغرام، إن العاصمة كييف تعرضت الإثنين "لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية. وأضاف يرماك: "يعتقد الروس أن هذا سيساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول طال قصف روسي غير مسبوق منذ أشهر من حيث كثافته كييف وعددا من المدن الأوكرانية موقعا 19 قتيلا على الأقل و105 جرحى، ما أثار موجة تنديد دولية.

وتواصل القصف الروسي الثلاثاء رغم تراجع حدته وطال بصورة خاصة منشآت الطاقة في غرب أوكرانيا على مسافة بعيدة عن الجبهة.

وتأتي عمليات القصف الروسي ردا على عملية التفجير التي دمرت جزءا من جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة والذي ينطوي على أهمية إستراتيجية كبيرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بأن موسكو ستكتفي حاليا بالضربات المكثفة التي طالت بنى تحتية أوكرانية حيوية وحدائق ومبانٍي سكنية، مضيفا أن قصفا جديدا مكثفا ليس ضروريا "في الوقت الحالي".