بعد ساعات.. الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية

أربيل (كوردستان 24)- تتوجّه أنظار عشاق كرة القدم في العالم إلى العاصمة الفرنسية باريس، التي ستحتضن مساء اليوم الاثنين، حفل تقديم الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم.

ويعدُّ لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة أقوى المرشحين لحصد الجائزة للمرة الأولى في تاريخه، ضمن قائمة مرشحين تضمّ 30 لاعباً من مختلف الأندية الأوروبية.

وسجل بنزيمة الذي أحرز جائزة أفضل لاعب في أوروبا، التي منحها "يويفا" في آب (أغسطس) الماضي، 44 هدفاً في 46 مباراة في كل المسابقات الموسم المنصرم.

كذلك قدّم مستوياتٍ رائعة في دوري أبطال أوروبا أمام أقوى الفرق، بعد تسجيله 3 أهداف أمام باريس سان جيرمان، و3 في تشيلسي و3 ذهاباً وإياباً ضد مانشستر سيتي.

وفي حال حقّقها، سيكون بنزيمة خامس فرنسي يحصل عليها، والأول بعد مواطنه ومدربه السابق في ريال مدريد زين الدين زيدان الذي حصل عليها عام 1998.

ويغيب حامل الكرة الذهبية 7 مرات ليونيل ميسي عن قائمة الترشح للجائزة، بعد موسمه المخيّب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في حين يتواجد كريستيانو رونالدو، المتوج بالحائزة 5 مرات.

وجائزة الكرة الذهبية، هي جائزة سنوية تقدمها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب /ة كرة قدم، حيث منحت لأول مرة عام 1956 لللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.

وكانت المجلة الفرنسية هي من تختار اللاعب الذي ستمنحه الجائزة، لكن فيما بعد صارت تُمنح للّاعب بعد تصويت الصحفيين الرياضيين المختصين بكرة القدم.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الـ 30 المرشّحين للجائزة:

1-البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

2- البرتغالي رافاييل لياو (ميلان)

3- الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)

4- الفرنسي كريستوف نكوكو (لايبزيغ)

5- المصري محمد صلاح (ليفربول)

6- الإنكليزي ألكسندر أرلوند (ليفربول)

7- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد)

8- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

9- الكولومبي لويس دياز (ليفربول)

10- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ/برشلونة)

11- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)

12- البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد\مانشستر يونايتد)

13- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام)

14- البرازيلي فابينيو (ليفربول)

15- الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)

16-الفرنسي مايك مينان (ميلان)

17- الإنكليزي هاري كين (توتنهام)

18- الأوروغوياني داروين نونييز (بنفيكا/ ليفربول)

19- الإنكليزي فيل فودن (مانشستر سيتي)

20- السنغالي ساديو ماني ( ليفربول/ بايرن ميونيخ)

21- الإيفواري سبيستيان هالير ( أياكس/ بروسيا دورتموند)

22- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

23- الألماني أنطونيو روديغر (تشيلسي/ ريال مدريد)

24- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

25- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

26- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا/ جوفنتوس)

27- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)

28- البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

29- النرويجي إرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند/ مانشستر سيتي)

30- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).