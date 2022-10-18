محكمةٌ أمريكية تصدر حكماً بسجن كندي 20 عاماً بسبب تمويل "جهاديين"

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمةٌ أمريكية بسجن مواطنٍ كندي 20 عاماً، لدعمه 6 جهاديين أمريكيين للالتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن محكمة فيدرالية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، أدانت عبد الله أحمد عبد الله (37 عاماً)، بتوفير أموال وأفراد لدعم الأنشطة الجهادية العنيفة لـ"داعش".

وقدّم عبد الله المساعدة والدعم لـ 4 من أبناء أعمامه، يقيمون في كندا والولايات المتّحدة، وشخصٍ خامس من سكّان سان دييغو، للسفر إلى سوريا والانضمام إلى التنظيم.

وأقرَّ المتّهم بما أُدين به، كما اعترف بارتكابه عملية سطو مسلّح على متجر مجوهرات في إدمونتون، وموّل بجزءٍ عائداتها لتمويل رحلة هؤلاء الجهاديين الذين قُتِلوا جميعاً في سوريا.

وكانت السلطات الكندية قد ألقت القبض على عبد الله عام 2017، قبل أن تسلّمه للسلطات الأمريكية عام 2019.

وأعلن تنظيم داعش خلافته المزعومة في العراق عام 2014 بعد سيطرته على مساحاتٍ واسعة من أراضيه، قبل أن يدخل إلى سوريا ويبسط نفوذه في عدة مناطق.

وكان العراق قد أعلن عام 2017 القضاء على التنظيم، وفي سوريا 2019، بدعمٍ من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.