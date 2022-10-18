سیاسة

فيان دخيل تعلن حصول الحزب الديمقراطي على ثلاث حقائب وزارية بحكومة السوداني

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فيان دخيل
فيان دخيل
العراق فيان دخيل العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت النائبة في مجلس النواب العراقي فيان دخيل اليوم الثلاثاء أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحصل على ثلاث حقائب وزارية في حكومة محمد شياع السوداني المزمع تشكيلها.

وقالت فيان دخيل في مقابلةٍ مع كوردستان 24، "إذا كان منصب رئاسة الجمهورية في العراق من حصة أحد الحزبين الرئيسيين في كوردستان، فإنه من الطبيعي أن تكون الحقائب الوزارية داخل الحكومة للحزب الآخر".

وأضافت أن "هناك 4 حقائب وزارية مخصصة للكورد في حكومة محمد شياع السوداني المزمع تشكيلها"، مشيرةً إلى "أن 3 منها ستكون من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأكدت أن "الحقيبة الوزارية الرابعة المخصصة للكورد ستكون من حصة الإخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني أو لحزبٍ كورديٍّ آخر".

وأشارت إلى أن "المناقشات الجارية بشأن توزيع الحقائب الوزارية وصلت إلى نهاياتها"، مرجحةً أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحصل على حقيبة وزارة الخارجية من ضمن المناصب السيادية".

وتابعت "أن المكلف بتشكيل الحكومة العراقية محمد شياع السوداني سيختار بنفسه وزراء حقائب المالية والصحة والكهرباء بدون تدخلٍ أو اقتراح من الكتل السياسية".

وفي نهاية مقابلتها قالت فيان صبري إن الرئيس مسعود بارزاني دعم التصويت لـ عبد اللطيف رشيد الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني للحفاظ على وحدة البيت الكوردي وقوته".

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