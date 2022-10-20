ریاضة

قواتٌ تركية تصل قطر للمشاركة في تأمين المونديال

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان تركي قطر

أربيل (كوردستان 24)- استقبل السفير التركي في قطر، مصطفى كوكصو، قواتٍ من  جيش بلاده، للمشاركة بتأمين نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتستضيف دولة قطر نهائيات كأس العالم أكبر تظاهرةٍ رياضية، في الفترة بين 20 نوفمبر تشرين الثاني وحتى الـ 18 ديسمبر كانون الأول المقبل، لتكون المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة في العالم العربي هذه البطولة.

وذكر بيانٌ للسفارة التركية على تويتر، الأربعاء،  أن السفير التركي رحّب بأعضاء القوات المسلحة التركية للمشاركة في (عملية درع كأس العالم)، مضيفاً أن تركيا "تقف دائماً على أهبة الاستعداد للمساهمة بجهود قطر لإنجاح البطولة".

وفي وقت حصول  الدوحة على حق استضافة البطولة في عام 2010، كان منتخب قطر يحتل المرتبة 113 في تصنيف فيفا العالمي، ولم يتأهل لكأس العالم من قبل.

وكانت أبعد نقطة حققها الفريق على الإطلاق في نهائيات كأس آسيا هي بلوغ ربع النهائي عام 2000، وكان أكثر الجوائز المرموقة التي حققها هو كأس الخليج العربي مرتين.

ومنذ حصول قطر على حق استضافة البطولة، فاز منتخبها الوطني بكأس الخليج العربي للمرة الثالثة في عام 2014، وكأس آسيا 2019.

 

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