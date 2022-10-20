سیاسة

"الإطار" يُفوّض السوداني بتدوير الوزارات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة

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رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني
العراق العراق محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- منح الإطار التنسيقي التفويض لرئيس الوزراء المكلّف، محمد شياع السوداني، بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون، واستثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة.

وكُلِّف السوداني بتشكيل الحكومة في الـ 13 أكتوبر تشرين الأول الجاري، بعد عامٍ من الخلافات بين الأطراف العراقية، تسببت بأزمةٍ سياسية استمرت لحين انتخاب رئيسٍ للبلاد.

وقال الإطار التنسيقي في بيانٍ عقب اجتماعٍ له اليوم الخميس، "جرى خلال الاجتماع تفويض السيد رئيس الوزراء المكلف باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات".

وأمام رئيس الوزراء المكلّف مدة 30 يوماً لتشكيل الحكومة الجديدة، وفي حال عدم نجاحه، سيجدّد رئيس الجمهورية منح التكليف لشخصيةٍ أخرى من ضمن الكتلة الأكبر في البرلمان.

وأشار البيان الذي تابعته كوردستان 24، إلى أن الإطار التنسيقي "فوّض السيد السوداني بالاختيار بين المرشحين أو اقتراح مرشحين جدد".

وأضاف "تم تفويض رئيس الوزراء المكلف بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون، واستثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة، وترشيح شخصيات مدنية او عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".

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