رسمياً...ريشي سوناك يفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- فاز ريشي سوناك بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا بعد انسحاب منافسته الوحيدة وزير الدفاع السابقة بيني موردونت من السباق.

وسيصبح سوناك رئيساً للوزراء بمجرد تعيينه في هذا المنصب من قبل الملك تشارلز الثالث.

وسيدخل ريشي سوناك الذي ينحدر من أصول هندية التاريخ من أوسع أبوابه، كونه أول رئيس وزراء بريطاني من أصول مهاجرة في تاريخ البلاد، كما أنه أول رئيس وزراء غير أبيض يبلغ هذا المنصب.

وسيحكم ريشي سوناك دولة غارقة في أزمة خطرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مع تجاوز التضخم 10 بالمئة.

وكذلك سيتعين عليه تهدئة الأسواق المضطربة منذ إعلان موازنة حكومة تراس نهاية أيلول سبتمبر. وينبغي عليه أيضاً محاولة توحيد حزب منقسم منذ سنوات، قبل عامين فقط من الانتخابات التشريعية