بغداد تشدّد إجراءاتها الأمنية وتغلق الطرق المؤدية "للخضراء"

أربيل (كوردستان 24)- أغلقت القوات العراقية في وقتٍ مبكّر من صباح اليوم الثلاثاء، الطرق المؤدّية إلى ساحة التحرير والمنطقة الخضراء ببغداد، تحسباً لانطلاق تظاهراتٍ شعبية دعا إليها ناشطون.

وقال مراسل كوردستان 24 بالعاصمة بغداد، إن القوات الأمنية أغلقت جسري الجمهورية والسنك، وجميع الطرق المؤدّية إلى ساحة التحرير والمنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان ومقرات البعثات الدبلوماسية.

وانطلقت تظاهراتٌ شعبية في الأول اكتوبر تشرين الأول الجاري، في بغداد، بمناسبة الذكرى الثالثة لاحتجاجات العراقيين التي اندلعت عام 2019 ضد الأوضاع السياسية والخدمية والأمنية المتدهورة.

وتوعّد أنصار تظاهرات "تشرين" الأطراف السياسية المُتهمين بإيصال العراق إلى وضعٍ سيء، بالخروج إلى الساحات في الـ 25 من الشهر الحالي.

وأضاف مراسل كوردستان 24، أن قوى الأمن شددت إجراءاتها الأمنية، ووضعت حواجز كونكريتية في مداخل بعد الطرق التي تفضي إلى الساحات الرئيسية.