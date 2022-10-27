سیاسة

السوداني: كابينتنا الوزارية نالت ثقة مجلس النواب

author_image Kurdistan24 اربیل
محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
کوردستان محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اليوم الخميس نيل تشكيلته الوزارية ثقة مجلس النواب العراقي.

وكتب محمد شياع السوداني في حسابه على تويتر، "بعد الاتكال على الله...نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب".
وبموجب المادة 76 من الدستور، تعدّ الحكومة حائزةً الثقة "عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".

وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق، في 13 تشرين الأول أكتوبر بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه.

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