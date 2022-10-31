ارتفاع حصيلة ضحايا جسر الهند والسلطات تتعهد بـ"تحقيق كامل"

أربيل (كوردستان 24)- لقي أكثر من 140 شخصا حتفهم عندما انهار جسر معلق للمشاة في ولاية غوجارات غرب الهند، في وقت تعهدت فيه السلطات في الولاية بإجراء "تحقيق كامل" في انهيار الجسر الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية.

ورجحت الشرطة المحلية ارتفاع عدد الوفيات حيث لا يزال الكثير محاصراً في الجزء المنهار من الجسر الذي يتجمع فيه العشرات خلال العطل، فيما أشار مسؤول محلي الى ان معظم الذين لقوا حتفهم كانوا من النساء والأطفال وكبار السن.

ويعد الجسر مكاناً للتنزه ويشهد حشوداً ضخمة في عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الأخرى، وكان قد أعيد إصلاحه قبل نحو أسبوع، وفق قناة (إن.دي) التلفزيونية.

وقال مسؤولون إنه كان هناك اكتظاظ على الجسر في ذلك الوقت بينما كان الناس يحتفلون بمهرجان ديوالي.

وبني الجسر الذي يبلغ طوله 230 مترا على نهر ماتشو خلال الحكم البريطاني في القرن التاسع عشر.

ونشرت فرق الشرطة والجيش والاستجابة للكوارث واستمرت جهود الإنقاذ طوال الليل، حيث تم انقاذ أكثر من 80 شخصا، حسبما قال وزير الدولة بريجيش ميرجا.