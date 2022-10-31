سیاسة

ارتفاع حصيلة ضحايا جسر الهند والسلطات تتعهد بـ"تحقيق كامل"

author_image سوار أحمد
العالم حصيلة جديدة الضحايا الهند جسر

أربيل (كوردستان 24)- لقي أكثر من 140 شخصا حتفهم عندما انهار جسر معلق للمشاة في ولاية غوجارات غرب الهند، في وقت تعهدت فيه السلطات في الولاية بإجراء "تحقيق كامل" في انهيار الجسر الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية.

ورجحت الشرطة المحلية ارتفاع عدد الوفيات حيث لا يزال الكثير محاصراً في الجزء المنهار من الجسر الذي يتجمع فيه العشرات خلال العطل، فيما أشار مسؤول محلي الى ان معظم الذين لقوا حتفهم كانوا من النساء والأطفال وكبار السن.

ويعد الجسر مكاناً للتنزه ويشهد حشوداً ضخمة في عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الأخرى، وكان قد أعيد إصلاحه قبل نحو أسبوع، وفق قناة (إن.دي) التلفزيونية.

وقال مسؤولون إنه كان هناك اكتظاظ على الجسر في ذلك الوقت بينما كان الناس يحتفلون بمهرجان ديوالي.

وبني الجسر الذي يبلغ طوله 230 مترا على نهر ماتشو خلال الحكم البريطاني في القرن التاسع عشر.

ونشرت فرق الشرطة والجيش والاستجابة للكوارث واستمرت جهود الإنقاذ طوال الليل، حيث تم انقاذ أكثر من 80 شخصا، حسبما قال وزير الدولة بريجيش ميرجا.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف