رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الروسي لدى العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف، ونوقشت أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له نشره على صفحته الرسمية في فيس بوك "استقبلنا اليوم السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف، وبحثنا آخر المستجدات والتطورات في العراق، ولا سيّما بعد انتهاء الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف بيان رئيس الحكومة "ناقشنا أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".

وأوضح رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيانه "تطرقنا إلى تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، وكذلك التصدي للأنشطة الإرهابية".