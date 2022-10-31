سیاسة

مسرور بارزاني وبلاسخارت يحثان الجميع على دعم برنامج حكومة السوداني

تناول الجانبان الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة
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مسرور بارزاني خلال لقائه مع بلاسخارت
مسرور بارزاني خلال لقائه مع بلاسخارت
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني بلاسخارت

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت.

وجرى في اللقاء، التباحث بشأن مسار العملية السياسية والوضع العام في العراق بعد بدء مهام الحكومة الجديدة، مع التأكيد على ضرورة دعم برنامجها الحكومي من قبل الأطراف كافة، ليتسنى لها تقديم الخدمات إلى جميع المواطنين والمكونات العراقية دون تمييز، فضلاً عن حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور.

كذلك تناول الجانبان الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيما فيما يتعلق بعملية إرساء بنية تحتية رقمية في إقليم كوردستان.

مسرور بارزاني وبلاسخارت
مسرور بارزاني وبلاسخارت
مسرور بارزاني وبلاسخارت
مسرور بارزاني وبلاسخارت

 

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