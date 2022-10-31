أمن

العراق يعلن نتائج التحقيق في "فاجعة الصهريج"

الانفجار سببه تمدد كبسولة الغاز داخل الصهريج
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العراق العراق صهريج بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الأمنية العراقية اليوم الاثنين نتائج التحقيق في انفجار صهريج في الضواحي الشمالية من بغداد.

ولقى ما لا يقل عن تسعة مدنيين وأصيب 13 آخرون بجروح بانفجار الصهريج الذي كان محملاً بغاز مخصص للمشروبات الغازية في حي البنوك.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن في تسجيل مصور إن نتائج التحقيق خلصت إلى أن الحادث، الذي ألحق أضراراً كبيرة بالممتلكات، "يعود لأسباب فنية".

وأضاف أن الانفجار سببه تمدد كبسولة الغاز داخل الصهريج، مؤكداً أن الحادث "كان عرضياً بسبب الإهمال وعدم الالتزام بقواعد السلامة.

وأشار إلى "عدم وجود مؤشرات جنائية أو إرهابية في الحادث".

وبعد وقوع الحادث بقليل، أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم لكوردستان 24 إلى أن التقارير الأولية تشير أن سبب انفجار صهريج الغاز يعود إلى "خلل فني".

وسبق أن وجّه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة على أن تعلن نتائجها إلى الرأي العام.

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