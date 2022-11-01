مليارديرٌ روسي يتخلّى عن جنسيته بسبب الحرب على أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- تخلّى الملياردير الروسي، أوليغ تينكوف، عن جنسيته الروسية بسبب استمرار الحرب على أوكرانيا والتي سبق ووجه انتقاداتٍ قاسية لها.

وقال تينكوف "اتخذت قراراً بالتخلي عن جنسيتي الروسية، لا يمكنني ولن ارتبط بدولةٍ فاشية شنت حرباً ضد جارتها المسالمة وتقوم بقتل الأبرياء يومياً"، بحسب فرانس برس.

وأعلنت روسيا في الـ 24 فبراير شباط الماضي، حرباً ضد أوكرانيا، ردّاً على رغبة كييف بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إذ تعتبره موسكو تهديداً لأمنها القومي.

وتمنّى الملياردير الروسي وهو مصرفيٌ ومؤسس بنك تينكوف، أن يحذو المزيد من رجال الأعمال الروس البارزين حذوه، معتبراً أن ذلك "يضعف نظام بوتين واقتصاده ويُنزل به الهزيمة في النهاية".

وعبر حسابه في انستغرام، كتب تينكوف الذي سبق واستُهدِف بالعقوبات البريطانية "أنا أكره روسيا بوتين، لكني أحب جميع الروس الذين يعارضون بوضوح هذه الحرب المجنونة".

وأدرجت بريطانيا في مارس آذار الماضي، سبعة رجال أعمال روس على قائمتها السوداء، وفرضت عليهم حظر السفر وتجميد أصولهم بسبب "ارتباطهم بالكرملين".

وكان تينكوف الذي يُعدُّ أشهر رجال الأعمال الروس، قد اعتُقِل في لندن عام 2020 بتهمة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة، قبل أن يطلق سراحه فيما بعد بكفالة.

واستقال تينكوف الذي عولج في لندن من سرطان الدم، من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "تينك أوف" عام 2020، كما نأى (بنك تينكوف) التابع للشركة بنفسه عن تعليقات مؤسسه المناهضة لبوتين.