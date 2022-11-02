شقيقتان إيزيديتان تلفظان "عبودية الهول" وتعودان لأحضان ذويهما

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر محلية مساء اليوم الأربعاء بتحرير شقيقتين إيزيديتين من مخيم الهول السوري بعدما خطفهما داعش عام 2014.

وارتكب تنظيم داعش واحدة من أسوأ المجازر بحق الإيزيديين في أعقاب اجتياحه بلدة سنجار التي تعد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014.

وقالت المصادر لكوردستان 24، إن الشقيقتين عالية خلف (10 أعوام) ونضال خلف (13 عاماً) من مواليد قضاء سنجار خطفهما تنظيم داعش عندما كانتا بعمر سنتين وخمس سنوات.

وذكرت المصادر أنه تم تحرير الشقيقتين من مخيم الهول الذي تقطنه عوائل داعش في شمال شرق سوريا.

وأقدم مسلحو التنظيم على قتل الآلاف من الرجال بدم بارد، واقتادوا النساء والأطفال إلى مناطق نفوذهم في العراق وسوريا.

ولا يزال نصف المختطفين الإيزيديين في عداد المفقودين.