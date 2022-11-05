مجتمع

إصابة طالب من إقليم كوردستان طعناً على يد مجهولين في إيران

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان الأحواز

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب طالب من إقليم كوردستان بجروح بعدما تعرض إلى طعنات بالسكين من قبل مجهولين ليلة أمس الجمعة، حسبما ذكر مصدر مقرب منه.

والشاب بشار فائق ينحدر من قضاء بردرش في إقليم كوردستان، وهو طالب في المرحلة الثانية، ويدرس الطب العام في جامعة شابور التابعة لمنطقة الأحواز (الأهواز).

وقال محمد مزوري وهو زميل لبشار فائق لكوردستان 24، إنه صديقه "كان ذاهباً إلى سوق المدينة لشراء بعض ما يلزمه من مستلزمات"، مشيراً إلى أنه "تعرّض لهجوم من قبل عدد من الأشخاص".

وأضاف محمد مزوري أن "المهاجمين أرادوا سرقة هاتفه وما يحمله من نقود"، مؤكداً أنه "رفض ولذلك هاجموه بسكين وأصابوه بجروح بليغة".

وأشار إلى أن صديقه "الآن موجود في العناية المركزة تحت إشراف الأطباء"، لافتاً إلى أن "حالته الصحية غير مستقرة وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية".

وأوضح أن "ضربات السكين أصابت أماكن قريبة من قلبه، مضيفاً أنه "جرّاء تلك الضربات أصيب بنزيف داخليّ حاد".

وبيّن أن "ممثلية حكومة إقليم كوردستان في إيران دخلت على الخط وتتابع الحادثة عن قرب".

وشدد على أن الممثلية "أكدت البدء بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وقطعوا وعداً بكشف ملابساتها"، مشيراً إلى أن "والد بشار وعمه تواصلا معهم وابلغوهما بما جرى".

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