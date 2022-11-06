زيلينسكي يعتزم إنشاء أسطولٍ من المسيّرات البحرية بأموال التبرّعات

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنشاء أسطولٍ من المسيّرات البحرية، من خلال إطلاق حملة تبرعات حول العالم.

وذكرت وسائل إعلامٍ أوكرانية، نقلاً عن زيلينسكي قوله "سنطلق الأسبوع المقبل حملة لجمع التبرعات، سنجمع الأموال لأسطول من الطائرات البحرية بدون طيار"، وفق فرانس برس.

وأضاف "أنا متأكدٌ من أن ملايين الأشخاص سيدعمون هذا التوجه في سبيل دفاعنا عن أنفسنا، سيكون الغرض من ذلك، حماية مناطقنا البحرية فقط".

وتخوض القوات الأوكرانية حرب استنزاف في مواجهة الهجمات الروسية التي تعتمد على مسيّرات مفخخة، تتهم كييف طهران بتزويدها موسكو بتلك الطائرات من طراز (شاهد- 136).

وأقرّ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، أن بلاده زوّدت روسيا بطائراتٍ مسيرة، مؤكّداً أن ذلك جاء قبل إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط الفائت.

واعتبر عبد اللهيان أن "الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائراتٍ مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية"، لافتاً أن بلاده "لم توفّر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في فبراير شباط 2022، حرباً مفتوحة على أوكرانيا ردّاً على رغبة الأخيرة في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ومع بدء الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية، أعلنت الدول الغربية والولايات المتحدة، دعم كييف بالأسلحة والعتاد العسكري، بهدف الدفاع عن نفسها.

وتعهّدت الولايات المتحدة بتقديم ما يزيد على 18.2 مليار دولار في صورة أسلحة ومعدات أخرى إلى أوكرانيا التي تطالب على الدوام بدعمها بمنظومة دفاع جوي لردع الهجمات الصاروخية الروسية.