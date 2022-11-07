محمد سمير يتسلم إدارة مصرف الرافدين بالوكالة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مصرف الرافدين ان محمد سمير تسلم إدارة مصرف الرافدين بالوكالة، مضيفاً أنه عقد اجتماعاً فور مباشرته بمهام عمله وشدد على ضرورة تعاون الجميع وتذليل المعوقات وتسهيل انجاز واتمام معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان له اليوم الاثنين "تسلم مدير عام مصرف الرافدين الاستاذ محمد سمير عباس مهامه بإدارة المصرف وكالة وذلك تنفيذا لتوصيات وقرارات مجلس الوزراء ووزارة المالية".

وأضاف البيان "ان المدير العام عقد فور مباشرته بمهام عمله اجتماعاً موسعا برؤساء الاقسام واستمع لمهام وطبيعة عملهم".

وأشار البيان الى "أن المدير العام شدد على ضرورة تعاون الجميع وتذليل المعوقات والمشاكل التي تعترض المواطن وتقديم الخدمات للزبائن وتسهيل انجاز واتمام معاملاتهم بالسرعة الممكنة وتبسيط الاجراءات بعيدا عن حلقات الروتين".

وأوضح البيان أنه " وجه بمضاعفة الجهود والعمل على النهوض وتطوير العمل المصرفي بالشكل الذي يليق بمكانة المصرف".