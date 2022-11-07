تجمع مدني في عفرين يهنئ الرئيس بارزاني ويعدّه مرجعاً قومياً للكورد

أربيل (كوردستان 24)- هنأ تجمع المجتمع المدني في عفرين اليوم الاثنين الرئيس مسعود بارزاني بمناسبة نجاح المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، معرباً عن أمله بأن تصب مخرجات المؤتمر في صالح الشعب الكوردي.

وعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الـ 3 من تشرين الثاني نوفمبر مؤتمره الرابع عشر في مدينة دهوك. وأعاد الحزب انتخاب الرئيس مسعود بارزاني رئيساً له، كما تم انتخاب نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني نائبين لرئيس الحزب.

وجاء في برقية التهنئة "من تجمع المجتمع المدني في عفرين إلى فخامة الرئيس مسعود بارزاني بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف البيان "نتقدم إليكم فخامة الرئيس مسعود بارزاني باسم تجمع المجتمع المدني في عفرين بأحر التهاني بنجاح المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأشاد البيان بإعادة الثقة بالرئيس مسعود بارزاني، مشيراً إلى أنه مرجع قومي للشعب الكوردي.

وأعرب التجمع في البيان عن أمله بأن "تكون توصيات ومخرجات المؤتمر في خدمة شعبنا وتطلعاته".