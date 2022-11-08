السوداني يعلّق على حادثة اغتيال الأمريكي: الأمن "خط أحمر"

أربيل (كوردستان 24)- علّق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء على حادثة اغتيال المواطن الأمريكي في بغداد، وقال إن الأمن بالنسبة لحكومته يمثل "خطاً أحمر".

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل أحد رعاياها في بغداد. وأبلغت مصادر أمنية كوردستان 24 بأن الأمريكي يدعى ستيفن ترول (45 عاماً).

وقُتل ترول داخل سيارته في حي الكرادة وسط بغداد، وكان المواطن الأمريكي يحمل بطاقة هوية تظهر أنه يعمل مدرساً للغة الإنكليزية.

وبعد وقوع الحادث، أمر السوداني بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابساته. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية قتل الأمريكي التي جرت أمام أنظار أسرته.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، إن التحقيقات "مستمرة" بشأن في حادثة مقتل الأمريكي المقيم في بغداد منذ عامين.

ومضى يقول "كان المواطن الأمريكي يعيش في بغداد منذ عامين ويعمل في منظمة مجتمع مدني ويقدم المساعدة لتعليم اللغة الإنكليزية".

وأشار إلى أن توقيت الجريمة "يضع علامات استفهام والأمن خط أحمر".

وتابع قائلاً "من يريد اختبار الحكومة في ملف الأمن فلا يحاول، لأنه اختبار فاشل".

وبحسب مصادر أمنية فإن الأمريكي فإن مسلحين كانوا يستقلون سيارة حاولوا اختطاف المواطن الذي كان يعيش في شقة مستأجرة وسط بغداد.

ويقول البيت الأبيض إنه على اتصال مع الجانب العراقي بشأن الحادثة التي أحدثت هزة في الرأي العام.