حكومة كوردستان تناقش خريطة طريق علاقاتها مع بغداد بعد تشكيل حكومة السوداني

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس مجلس الوزراء الفريق الوزاري للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمناسبة نجاح المؤتمر الرابع عشر للحزب. وبعد ذلك قدم كل من وزير التخطيط دارا رشيد، بالنيابة عن الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني، ووزير الإعمار والإسكان رئيس الفريق الوزاري لحركة التغيير دانا عبد الكريم، باسم حركة التغيير، فضلاً عن باقي أعضاء الفريق الوزاري، خالص التهاني والتبريكات للفريق الوزاري للحزب الديمقراطي الكوردستاني بنجاح المؤتمر الرابع عشر للحزب.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء قراره السابق المتعلق بخريطة طريق حكومة إقليم كوردستان إزاء العلاقة الجديدة بين أربيل وبغداد بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كذلك جرى تسليط الضوء على آليات حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، في ضوء ما نصّ عليه المنهاج الوزاري للتشكيلة الوزارية الجديدة الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي، ولا سيّما المادة 140 الدستورية الخاصة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وكذلك حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، وملف النفط والغاز، والمشاركة الحقيقية والمستحقة لإقليم كوردستان في الدوائر الاتحادية، إلى جانب مسألة الحقوق والمستحقات الدستورية للبيشمركة، فضلاً عن ملفات أخرى مثل مشاريع قوانين (المحكمة الاتحادية، مجلس الاتحاد، النفط والغاز).

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء هذه الفقرة، تقرر أن يتألف الوفد التفاوضي مع الحكومة الاتحادية من السادة وزراء المالية، والثروات الطبيعية بالوكالة، والتخطيط، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان. كما وُجه الوفد بالبدء في المفاوضات ضمن أُطر الحقوق الدستورية وقرارات مجلس الوزراء بشأن المشاكل العالقة في أسرع وقت ممكن، والتأكيد على تطبيق المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية والاتفاق السياسي الذي جرى التصويت عليه في مجلس النواب العراقي.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب عرضاً عن خطوات إعداد مشروع قانون حصة إقليم كوردستان، وعلى هذا الأساس سيتم تكليف الجهات المعنية للعمل على هذه المسألة.