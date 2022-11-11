شاخوان عبد الله يؤكد للشمري على أهمية زرع الثقة بين رجال الأمن والمواطنين

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله اليوم الجمعة على أهمية زرع روح الثقة بين رجال الأمن وجميع العراقيين.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية عبد الأمير الشمري، حيث بحث معه جملة من الموضوعات، حسبما أصدره مكتبه الإعلامي.

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا ملفات "تتعلق بمواصلة جهود الوزارة بكافة دوائرها ومؤسساتها الأمنية والتركيز على حماية أرواح الناس وممتلكاتهم وحرياتهم والأموال العامة والخاصة ومنع ارتكاب الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها".

وأكد شاخوان عبد الله على "أهمية زرع روح الثقة بين رجال الأمن، وتعزيز التعاون بين جميع مكونات الشعب لتأمين الاستقرار".

وتابع "لا ننسى سنوات الحرب ضد داعش الإرهابي وملاحم البطولة والشجاعة وتكاتف أبناء شعبنا بين القوات الأمنية والبيشمركة والحشد الشعبي والعشائري ومحاربة قوى الظلام والتطرف في خندق واحد".

وأكد عبد الله "استمرار دعم ومساندة المؤسسة التشريعية للوزارات الأمنية والعسكرية للقيام بالواجبات والمهام في حفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين".