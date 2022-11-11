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اتفاقية التعاون بين كوردستان24 ومعهد الجزيرة للإعلام تدخل حيّز التنفيذ غداً

كما تتضمن اتفاقية التعاون إطلاق دورتين خارج قناة كوردستان 24
author_image Kurdistan24 اربیل
شعار قناة كوردستان 24 وقناة الجزيرة
شعار قناة كوردستان 24 وقناة الجزيرة
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أربيل (كوردستان 24)- تدخل اتفاقية التعاون التي أُبرمت بين مؤسسة كوردستان 24 للأبحاث والإعلام، ومعهد الجزيرة للإعلام حيّز التنفيذ يوم غد السبت.

ووصلت نخبة من خبراء قناة الجزيرة إلى أربيل للمباشرة، اعتباراً من يوم غد، في تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الاستشارات الإعلامية، التي وُقعت في أواخر شهر أيلول سبتمبر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيعمل خبراء الجزيرة داخل مقر قناة كوردستان 24 في أربيل، وستُخصص أولى الدورات عن الفيلم الوثائقي بدءاً من يوم غد، ويتولاها سامي درباشي، وستعقبها دورة عن التقديم التلفزيوني في 20 من الشهر الجاري مع المدرب أيمن عزام.

وتستغرق اتفاقية التعاون ستة أشهر، ويتولى فيها خبراء معهد الجزيرة للإعلام، تنمية مهارات طاقم كوردستان 24 في قسم الأخبار ومختلف الأقسام الأخرى.

كذلك تتضمن اتفاقية التعاون إطلاق دورتين خارج قناة كوردستان 24، وتكون مخصصة للإعلاميين العراقيين في الوثائقيات والتقديم التلفزيوني.

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