بغداد: جميع المشاكل مع أربيل "قابلة للحل"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت إن جميع المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد "لها حل".

وتشكلت حكومة السوداني نتيجة اتفاق بين معظم القوى السياسية السنية والشيعية والكوردية، وسيقع على عاتقها تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك حسم الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وبين أربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات خاصة تلك المتعلقة بملفات النفط والطاقة والموازنة المالية والأراضي المتنازع عليها بالإضافة إلى ملفات خلافية أخرى.

وقال السوداني خلال لقائه عدداً من المحللين السياسيين "لو اتفقنا على أن الدستور هو الغطاء دائماً، فإن المشاكل بين بغداد وأربيل جميعها لها حل".

وأشار إلى أنه تحدث بهذا الأمر مباشرة للمسؤولين في إقليم كوردستان.

وتقول أربيل إن التزام بغداد بتطبيق بنود الدستور العراقي كفيل بضمان وحدة العراق. ويتهم الكورد بغداد بخرق الدستور وانتهاك بنوده على مدى عقدين من الزمن.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في مناسبات كثيرة إن الإقليم لن يغلق أبواب المفاوضات والحوارات مع بغداد، وإنه يسعى لحل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين، كما حث الحكومة الاتحادية على الالتزام التام بالدستور بوصفه مفتاحاً لتسوية الخلافات كافة.