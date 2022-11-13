الديمقراطيون يعزّزون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- عزّز الحزب الديمقراطي أغلبيته في مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد انتصارين متتاليين في ولايتي نيفادا وأريزونا، ليرتفع عدد مقاعده إلى 50، مقابل 49 للحزب الجمهوري.

وفازت السناتورة الديمقراطية، كاثرين كورتيز ماستو، بإعادة انتخابها في ولاية نيفادا، في أعقاب فوز السناتور الديمقراطي، مارك كيلي، بإعادة انتخابه في ولاية أريزونا.

وبهذا الفوز، يكون الحزب الديمقراطي قد "تحدّى الاتجاه التاريخي المتمثّل بخسارة أحزاب السلطة الانتخابات النصفية، وتغلب على حالة القلق الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم"، بحسب سي إن إن.

وأكّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن النجاح "غير المتوقّع" للديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية " عزز موقفه السياسي قبل إجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ".

ولا يزال بإمكان الديمقراطيين الفوز بمقعدٍ آخر في ولاية جورجيا، حيث ستُنظَّم جولةٌ ثانية في السادس من ديسمبر كانون الأول المقبل.