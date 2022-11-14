فؤاد حسين يبلّغ نظيره الإيراني أن قصف بلاده لإقليم كوردستان "تصعيد عدائي غير مبرر"

أربيل (كوردستان 24)- أبلغ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان، أن قصف بلاده لمواقع في إقليم كوردستان يعد تجاوزاً سافراً على سيادة العراق، واصفاً القصف بأنه "تصعيد عدائي غير مبرر".

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان".

وأضاف البيان أن فؤاد حسين "أعرب عن موقف العراق إزاء الضربات التي طالت مواقع متعددة بإقليم كوردستان العراق اليوم، من قبل الجانب الإيراني".

وأشار إلى أن القصف تسبب "بوقوع أعداد بين شهيد وجريح"، لافتاً إلى أنه يعد "تجاوزاً سافراً على سيادة العراق وأمن مواطنيه".

وكشف فؤاد حسين حسبما جاء في البيان إلى "أهمية أن يكون الحوار سبيلاً لإيقاف هذا التصعيد العدائي غير المبرر"، واصفاً "استمرار هذه الأعمال الإنفرادية بالخطرة".

وفي وقتٍ سابق، أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين القصف الإيراني الذي استهدف مواقع عديدة في إقليم كوردستان وأوقع عدداً من الضحايا.

وقالت الخارجية في بيان إنها تدين "بعباراتٍ شديدةٍ ومُكَرَّرة، ما أقدَمَ عليه الجانب الإيرانيّ صباح اليوم، من قصفٍ مدفعيٍّ وبالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليمِ كُردستانِ العراق، والتي أوقعت العديد من المواطنينَ الآمنين بين شهيدٍ وجريح".

وأضافت أن "هذا النَهج الأُحاديّ، العدائيّ، لن يكونَ عاملاً للدفعِ بحلولٍ تُفضي للاستقرار، وسبَقَت مواقفنا لتؤشِّر خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديدٍ مُستَمِر سيتسبب بإرباكِ المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها".

وأشارت الخارجية إلى أنها ستتخذ "إجراءات دبلوماسيَّة عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يُعَزِّز أمن شعبه".