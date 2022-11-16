الناتو يكشف مصدر الصاروخ الذي سقط على الحدود البولندية - الأوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إن نتائج التحقيق الأولية تظهر أن الصاروخ الذي سقط على بولندا مساء الثلاثاء، أُطلق من نظام الدفاع الجوي الأوكراني ضد صاروخ كروز روسي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً لسفراء دول حلف الناتو، غداة سقوط صاروخ على الحدود البولندية-الأوكرانية.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو أن "التحقيقات مستمرة حول الحادثة"، مؤكداً "ضرورة انتظار نتائجها".

ولفت إلى أن "سقوط الصاروخ على الأراضي البولندية، جاء عقب موجة هجوم صاروخي واسعة من روسيا على عددٍ من المناطق الأوكرانية".

وبيّن أنه لا مؤشرات على أن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية، هو "اعتداء متعمد".

وأوضح أن "النتائج الأولية تظهر أن الصاروخ الذي سقط على بولندا أُطلق من نظام الدفاع الجوي الأوكراني ضد صاروخ كروز روسي".

وأشار ستولتنبرغ أن هذا الأمر "ليس خطأً أوكرانياً"، مؤكداً "مواصلة الناتو دعم كييف".

وأعلن مسؤولون بولنديون وأمريكيون الثلاثاء، مقتل شخصين إثر سقوط صاروخين روسيّين طائشين في الأراضي البولندية على مقربة من الحدود مع أوكرانيا.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية عدم توجيهها أي ضربات ضد أهداف قرب الحدود الأوكرانية-البولندية.

وأشارت الوزارة أن الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يُعدّ "استفزازاً متعمداً بهدف التصعيد".