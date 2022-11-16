سیاسة

البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص

أنهى البرلمان العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشرين الأول
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البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
العراق العراق البرلمان العراقي

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يناقش البرلمان العراقي يوم السبت المقبل القراءة الثانية لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام المقدم من لجنتي الاقتصاد والصناعة والتجارة، والمالية.

وفي تشرين الأول أكتوبر الماضي، أنهى البرلمان العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك في جدول أعمال البرلمان الذي نشر على موقعه الإلكتروني ويتضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع التعديل الثالث لقانون كلية الإمام الأعظم.

كما شمل جدول أعمال جلسة يوم السبت المقبل، تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، فضلاً عن قراءة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971.

جدول أعمال جلسة السبت
جدول أعمال جلسة السبت
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