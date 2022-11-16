دبلوماسي فنلندي يشيد بدور الرئيس بارزاني ويوجّه شكره لحكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الأربعاء السفير الفنلندي لدى العراق ماتي لاسيلا.

وخلال اللقاء، أشاد السفير الفنلندي بدور الرئيس بارزاني في مراحل نضال الشعب الكوردستاني وتاريخه المعاصر، كذلك وجّه شكره إلى البيشمركة وإقليم كوردستان والرئيس بارزاني على ما أدّوه من دور في الحرب على الإرهاب وإلحاق الهزيمة بداعش الإرهابي.

وجدد السفير الفنلندي تأكيده على أن بلاده ستواصل مساندة قوات البيشمركة وتدريبها، كما أثنى على حكومة الإقليم لتنسيقها وتعاونها في إعادة المواطنين الفنلنديين من سوريا.

كذلك تناول الجانبان الوضع السياسي في العراق، وفق ما ذكره مقر البارزاني على صفحته في فيسبوك.