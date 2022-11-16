سیاسة

دبلوماسي فنلندي يشيد بدور الرئيس بارزاني ويوجّه شكره لحكومة إقليم كوردستان

تناول الجانبان الوضع السياسي في العراق
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس بارزاني خلال لقائه السفير الفنلندي لدى العراق
الرئيس بارزاني خلال لقائه السفير الفنلندي لدى العراق
کوردستان الرئيس بارزاني السفير الفنلندي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الأربعاء السفير الفنلندي لدى العراق ماتي لاسيلا.

وخلال اللقاء، أشاد السفير الفنلندي بدور الرئيس بارزاني في مراحل نضال الشعب الكوردستاني وتاريخه المعاصر، كذلك وجّه شكره إلى البيشمركة وإقليم كوردستان والرئيس بارزاني على ما أدّوه من دور في الحرب على الإرهاب وإلحاق الهزيمة بداعش الإرهابي.

وجدد السفير الفنلندي تأكيده على أن بلاده ستواصل مساندة قوات البيشمركة وتدريبها، كما أثنى على حكومة الإقليم لتنسيقها وتعاونها في إعادة المواطنين الفنلنديين من سوريا.

كذلك تناول الجانبان الوضع السياسي في العراق، وفق ما ذكره مقر البارزاني على صفحته في فيسبوك.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

الخارجية الأمريكية لكوردستان 24: على إيران وقف هجماتها على الإقليم فوراً
  15 دقائق
کوردستان

مسرور بارزاني في اليوم الدولي للتسامح: فخورون بثقافة التعايش في كوردستان
  42 دقائق
کوردستان

رئيس أركان البيشمركة يكشف فحوى زيارته إلى بغداد ومسار تشكيل اللواءين المشتركين
  58 دقائق
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف