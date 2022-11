مسرور بارزاني في اليوم الدولي للتسامح: فخورون بثقافة التعايش في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء عن الفخر بثقافة التعايش والتسامح في الإقليم.

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "فخورون بثقافة التعايش والتسامح التي تبنيناها في كوردستان وملتزمون بالتمسك بها".

We’re proud of the culture of coexistence and tolerance we’ve adopted in Kurdistan, and we’re committed to upholding it. #ToleranceDay pic.twitter.com/Y3z7p0rdBO