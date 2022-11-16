مسرور بارزاني في اليوم الدولي للتسامح: فخورون بثقافة التعايش في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء عن الفخر بثقافة التعايش والتسامح في الإقليم.

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "فخورون بثقافة التعايش والتسامح التي تبنيناها في كوردستان وملتزمون بالتمسك بها".

We’re proud of the culture of coexistence and tolerance we’ve adopted in Kurdistan, and we’re committed to upholding it. #ToleranceDay pic.twitter.com/Y3z7p0rdBO — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 16, 2022

وغدا إقليم كوردستان مثالاً يحتذى به في التعايش السلمي واكتسب هذه السمعة بعدما تحول الى ملاذ لجميع الأقليات المضطهدة التي لاذت به هرباً من جحيم العنف في العراق وسوريا المجاورة.

ومنذ ظهور تنظيم داعش في منتصف عام 2014 واستهداف الجماعات العرقية والدينية، فتحت مدن إقليم كوردستان أبوابها لاستقبال مئات الآلاف من المشردين.

ويوجد في إقليم كوردستان أغلبية من الكورد المسلمين يعيشون جنباً إلى جنب مع سكان يعتنقون مذاهب ومعتقدات دينية عديدة ومن شتى القوميات.

واليوم العالمي للتسامح هو اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1995، للاحتفال به في كل عام عبر إقامة مختلف النشاطات والفعاليات.