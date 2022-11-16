سیاسة

مسرور بارزاني في اليوم الدولي للتسامح: فخورون بثقافة التعايش في كوردستان

"فخورون بثقافة التعايش والتسامح التي تبنيناها في كوردستان"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني التسامح اليوم الدولي للتسامح

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء عن الفخر بثقافة التعايش والتسامح في الإقليم.

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "فخورون بثقافة التعايش والتسامح التي تبنيناها في كوردستان وملتزمون بالتمسك بها".

وغدا إقليم كوردستان مثالاً يحتذى به في التعايش السلمي واكتسب هذه السمعة بعدما تحول الى ملاذ لجميع الأقليات المضطهدة التي لاذت به هرباً من جحيم العنف في العراق وسوريا المجاورة.

ومنذ ظهور تنظيم داعش في منتصف عام 2014 واستهداف الجماعات العرقية والدينية، فتحت مدن إقليم كوردستان أبوابها لاستقبال مئات الآلاف من المشردين.

ويوجد في إقليم كوردستان أغلبية من الكورد المسلمين يعيشون جنباً إلى جنب مع سكان يعتنقون مذاهب ومعتقدات دينية عديدة ومن شتى القوميات.

واليوم العالمي للتسامح هو اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1995، للاحتفال به في كل عام عبر إقامة مختلف النشاطات والفعاليات.

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