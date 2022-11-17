السوداني وستولتنبرغ يتباحثان دعم الناتو للعراق في مجال مكافحة الإرهاب وإنهاء فلوله

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، دعم الحلف للعراق في مجال مكافحة الإرهاب وإنهاء فلوله.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن محمد شياع السوداني تلقى اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاتصال التباحث في تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الحلف والعراق، بما يسهم في دعم جهود العراق في مجال مكافحة الإرهاب وإنهاء فلوله".

وأشار إلى أن الجانبين تبادلا كذلك "وجهات النظر بشأن تعضيد مهمة حلف الناتو بالعراق، في إطار تقديم المشورة والدعم التدريبي للقوات الأمنية العراقية، ومستويات جهوزيتها وأدائها".