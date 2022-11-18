سیاسة

قوباد طالباني يؤكد ضرورة إجراء تحقيقٍ شامل لمنع تكرار حادث "منظومة الغاز"

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان قوباد طالباني انفجار السليمانية تحقيق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، مساء الخميس، أنه على تواصل مع الجهات المعنيّة لإنقاذ جرحى انفجار "منظومة الغاز"، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة إجراء تحقيقٍ شامل لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

وقال قوباد طالباني في بيانٍ نشره على صفحته في الفيسبوك، إن "حادث الانفجار المأساوي في حي كازيوه في السليمانية أحزننا جميعاً".

وأضاف نائب رئيس الحكومة، "أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأشار إلى أنه "على تواصلٍ مستمر مع الجهات المعنيّة لاتخاذ أيّ إجراءٍ ضروري".

ولفت إلى أن "جميع القوى الأمنية والجهات المعنيّة منشغلة بإنقاذ الضحايا"، مؤكداً أن "مستشفياتنا جاهزة بكل إمكانياتها".

وشدد على أنه "سيتم إجراء تحقيقٍ شامل في الأيام المقبلة لمنع تكرار مثل هذه المأساة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في حي كازيوه في السليمانية، إلى 10 ضحايا و13 مصاباً، حسبما أفاد مراسل كوردستان 24.

وأكد أنه لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عملها في انتشال جثث الضحايا وإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض.

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