سیاسة

حكومة إقليم كوردستان تنفي تصريحات لجون بولتون بشأن "تهريب" أسلحة إلى إيران

حكومة إقليم كوردستان ترفض هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة، والتي تكررت مراراً
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان جون بولتون كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نفت حكومة إقليم كوردستان اليوم السبت تصريحات أطلقها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بشأن "تهريب" أسلحة إلى إيران.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان إن مواقع إخبارية إيرانية عدة نشرت نبأ على لسان جون بولتون، الذي لا يشغل حالياً أي منصب حكومي ورسمي في الولايات المتحدة، زعم أن أسلحة "تُهرّب" إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر إقليم كوردستان.

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان تنفي بصورة قاطعة هذا الخبر الذي تكرر مراراً".

وجاء في البيان "لم ولن تسمح حكومة إقليم كوردستان أو تفسح المجال بأي شكل من الأشكال للعبث بأمن أي دولة مجاورة انطلاقاً من أراضي إقليم كوردستان، وتؤكد أن مثل هذه الأخبار عارية عن الصحة وليست سوى أكاذيب".

موضوعات ذات صلة
العراق

واشنطن تجدد التزامها بالبقاء في العراق وتبدي "مخاوف" بشأن تهديد استقراره
  2 ساعات
العالم

روسيا.. انفجار أسطوانة غاز يوقع قتلى ويخلف دماراً كبيراً في مبنى
  3 ساعات
کوردستان

نيجيرفان بارزاني: انتخابات برلمان كوردستان تجرى العام المقبل
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف