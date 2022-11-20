للمرة الأولى.. أردوغان والسيسي يتصافحان بابتسامة في قطر

أربيل (كوردستان 24)- تصافح الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي الأحد للمرة الأولى على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأظهرت الصورة التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية، الرئيسين يتصافحان ويتبادلان الابتسامة بعدما ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة في مصر.

وبحسب وسائل إعلام تركية رسمية فإن أردوغان صافح السيسي وأجرى لفترة وجيزة محادثات معه ومع قادة آخرين بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من الرئاسة المصرية.

والصورة من بين صور أخرى تظهر تبادل الابتسامات بين أردوغان ورؤساء الدول والحكومات الذين حضروا إلى قطر لحضور افتتاح المونديال.

وتوترت علاقات أنقرة مع القاهرة منذ أن أطاح السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان أردوغان يدعمه بشدة.

وبدأ البلدان مشاورات سياسية على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية العام الماضي وسط محاولة تركية لتخفيف التوتر مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.

وسبق أن عبّر مسؤولون مصريون عن حذرهم من أي تقارب مع أنقرة، غير أن أردوغان قال الصيف الماضي إنه لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى.