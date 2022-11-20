رومانوسكي تلتقي السوداني مجدداً.. وملف ستيفن ترول على الطاولة

أربيل (كوردستان 24)- التقت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد وبحثت معه جملة ملفات ولا سيما حادثة اغتيال مواطن أمريكي في بغداد قبل نحو أسبوعين.

وقُتل الأمريكي ويدعى ستيفن ترول برصاص مجهولين بينما كان مع عائلته داخل سيارته في حي الكرادة وسط بغداد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وبعد أيام قليلة، أعلن السوداني في مؤتمر صحفي عن توصل السلطات الأمنية إلى "خيوط" قال إنها ستستهم في الوصول إلى الجناة.

وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء اليوم أن السفيرة الأمريكية أعربت للسوداني عن "تطلع الإدارة الأمريكية الى المزيد من التبادل والتنسيق الوثيق بين البلدين".

وأضاف أن رومانوسكي "ثمّنت" جهود السلطات العراقية في ملاحقة قتلة ترول. ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

وهذا أحدث لقاء تعقده السفيرة الأمريكية مع السوداني بعد سلسلة اجتماعات عقدتها في الأيام القليلة الماضية، كما يعدّ الأول منذ أن أشارت تقارير صحفية إلى أن واشنطن تتحفظ على أحد وزراء السوداني لصلاته بالفصائل المسلحة، بيد أن الحكومة العراقية نفت ذلك.

ولم يخض البيان في هذا الموضوع، لكنه أشار إلى أن الجانبين بحثا "واقع العلاقات العراقية الأمريكية وسبل تطويرها وتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين".

كذلك تطرق السوداني والدبلوماسية الأمريكية إلى "إدامة زخم الحرب على الإرهاب... ضمن إطار تقديم المشورة والتدريب من الجانب الأمريكي للقوات المسلحة العراقية".

وتحتفظ واشنطن بنحو 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على تقديم الدعم والتدريب والمشورة للقوات العراقية والبيشمركة.