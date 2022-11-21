الموارد: الأمطار الأخيرة لم تحقق ارتفاعا في الخزين المائي

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، أن الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، أثَّرت إيجابياً في المناطق الزراعية والتنافس على المياه، فيما أشار إلى أنها لم تحقق ارتفاعاً في الخزين المائي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم الوزارة علي راضي، إن "الأمطار الأخيرة لم تحقق ارتفاعاً للخزين المائي كون سقوطها تركز في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد"، لافتاً إلى أن "تساقط الأمطار في هذه المناطق لا يحقق ارتفاعاً إنما يؤثر إيجابياً على المناطق الزراعية وتخفيف التنافس على المياه".

وأضاف راضي أنه "تمّت الاستفادة من هذه المياه في الأنهر وتوجيهها إلى المناطق التي عانت من الشحِّ المائي في جنوب العراق ومناطق الأهوار ودفع اللسان الملحي في البصرة"، مبيناً أن "تساقط الأمطار في القسم الشمالي من البلاد هو من يحقق ارتفاعاً في الخزين مائي، ونأمل ذلك خلال الأيام القادمة".