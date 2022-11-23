أمير الإيزيديين يدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لإعادة إعمار سنجار

أربيل (كوردستان 24)- دعا أمير الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم، حازم تحسين سعيد، الأمم المتحدة إلى التدخل لإعادة إعمار سنجار.

وطالب سعيد خلال لقائه عدداً من مسؤولي الأمم المتحدة في جنيف، بالضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ اتفاق أربيل - بغداد تمهيداً لعودة اللاجئين إلى ديارهم.

والتقى أمير الإيزيديين بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وممثل مفوضية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، خلال زيارةٍ برفقة زوجته، ميان خيري، ومندوب العراق لدى الأمم المتحدة، عبد الكريم هاشم.

وناقش الوفد الضيف خلال الاجتماع، دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين مُشيداً بدور المنظمة في تعميق الحوار بين الدول وحل النزاعات العالمية ونبذ التطرف.

وتباحث أمير الإيزيديين في لقاءٍ مع هيئة حقوق الإنسان، قضية اللاجئين الإيزيديين والظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون في المخيمات منذ ثماني سنوات.

كما دعا الأمم المتحدة إلى التدخل لإعادة إعمار سنجار والضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ اتفاق أربيل - بغداد تمهيداً لعودة اللاجئين إلى ديارهم.