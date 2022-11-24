سیاسة

الخارجية الروسية تبدي قلقها من تصاعد التوترات العسكرية على أراضي في كوردستان 

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کوردستان روسي سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن "بلادها قلقة من تصاعد التوترات العسكرية على أراضي في إقليم كوردستان".

وقالت ماريا زاخاروفا في تصريحٍ لكوردستان 24، إن "زيادة التصعيد والتوتر على الحدود العراقية – الإيرانية والمنطقة بشكلٍ عام، هو نتيجة للسياسات التوسعية الأمريكية".

وأكدت زاخاروفا أن "غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق بعد عام 2003 مثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأدى إلى ظهور جماعات وخلايا إرهابية في البلاد".

وبيّنت أن هذه الجماعات "تستغل التوترات والثغرات الأمنية لإحداث الفوضى والقلاقل".

وأوضحت زاخاروفا أن بلادها مطلّعة "على القصف الإيراني الذي يستهدف مواقع وأهداف تابعة لأحزاب كوردية معارضة".

وعبّرت عن قلقها من "الأحداث الأخيرة التي تجري في شمال سوريا"، داعيةً من "كل الأطراف العودة إلى طاولة المباحثات".

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