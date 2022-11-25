نيجيرفان بارزاني: ندعم حقوق المرأة وسنواجه كافة اشكال العنف ضدها

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني 2022، على دعم الاقليم لحقوق المرأة وحمايتها وخلق مجتمع تكون فيه المرأة حرة ومتساوية وغير مهددة بالعنف والقتل لأي سبب كان.

ووجه رئيس الإقليم رسالة بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، للرأي العام عبّر خلالها عن دعمه الكامل للنضال من أجل حرية المرأة وحقوقها ومساواتها.

وأكد نيجيرفان بارزاني على مواصلة الجهود "لتحقيق المزيد وحماية حقوق المرأة وخلق مجتمع تكون فيه المرأة حرة ومتساوية وغير مهددة بالعنف والقتل لأي سبب من الأسباب".

وشدد نيجيرفان بارزاني على أنه "ما لم تكن المرأة حرة، لا يمكن أن يكون هناك مجتمع مدني حر ومتساو وسلمي ومتقدم".

واكد "أننا سنواجه جميع أشكال العنف والتعدي على حقوق وحرية النساء"، وأنه "وسيستمر العمل لإنهاء فكر العنف وبسط أرضية أفضل لمشاركة النساء في العملية السياسية والإدارية العملية في الإقليم".

وشدد نيجيرفان بارزاني على التعاون مع الجهات ذات الصلة على المستويين المحلي والدولي "لضمان حماية المرأة في جميع الجوانب في الأسرة وفي مكان العمل وفي جميع المجالات العامة وخالية من التحرش والعنف".

واختتم رسالته بـ "التحية والتقدير لكل النساء والمنظمات التي تناضل يوميا لنيل حريتها وسلامها وحقوقها"، مضيفاً "نحيي أرواح ضحايا العنف ضد المرأة وكل النساء اللواتي ناضلن من أجل الحرية والمساواة والسلام. أينما كانوا في العالم ، نتذكرهم بشرف وكرامة".