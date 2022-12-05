سیاسة

مسرور بارزاني يشرف على اجتماع مهم بشأن التربية والتعليم العالي في كوردستان

تناول الاجتماع الإجراءات والخطوات التحضيرية للبدء بأعمال هذه الهيئة وإعداد نظامها الداخلي
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي

أربيل (كوردستان 24)- أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 5 كانون الأول (ديسمبر) 2022، على الاجتماع التحضيري للمباشرة بأعمال هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان في ضوء القانون رقم (6) لسنة 2022 الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 4/8/2022.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على أهمية هذه الهيئة التي تهدف بشكل أساسي إلى إرساء جملة من المعايير العالمية المعتمدة في التعليم والبرامج التربوية والتعليم العالي في إقليم كوردستان، والعمل على تقليص الفارق بمستوى الجودة العلمية في المراكز التعليمية والجامعات التابعة للقطاعين العام والخاص لضمان رفع المستوى التربوي والتعليمي في مؤسسات التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى وضع معايير مناسبة لإرساء أسس الاعتماد، عبر تنظيم عملية للمراجعة والرقابة ودعم وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، للنهوض بالقدرات والإمكانات البشرية والحصول على شهادات الاعتماد للجامعات والمدارس.

كما طرح كل من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، وسكرتير مجلس الوزراء، رؤيتهم ووجهات نظرهم بشأن آليات تنفيذ القانون، مع الإشارة إلى الإمكانات الحالية للوزارتين والمؤسسات الأخرى، وسبل الاستفادة من فرص الارتقاء بواقع البرامج والقدرات من أجل تحقيق أهداف القانون.

كذلك تناول الاجتماع الإجراءات والخطوات التحضيرية للبدء بأعمال هذه الهيئة وإعداد نظامها الداخلي، بهدف مناقشته والمصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء.

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