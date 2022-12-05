السوداني: الدستور مرجع أساسي لحل الملفات العالقة مع حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين إن الدستور يمثل المرجع الأساسي لحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء مجلس النواب من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية.

وذكر بيان أصدره مكتب السوداني أن الجانبين استعرضا الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، وأهمّ التحديات التي تواجهها خطط الإصلاح والتنمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء لأعضاء الكتلة، "أهمية اعتماد الدستور مرجعيةً أساسيةً لحلّ جميع الملفات العالقة أو الصعوبات التي يواجهها العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق".

وحثّ السوداني "على تكثيف الجهود لتكامل العمل البرلماني في الرقابة والتشريع، مع الجهد الحكومي الساعي للإصلاح ورفع مستوى الخدمات، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في جميع أنحاء البلاد".

وشدّد على "ضرورة العمل لتقوية الجبهة الداخلية، وتأمين الحماية لجميع المكوّنات والأطياف المتآخية للشعب العراقي، نحو ترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلي المستدام".