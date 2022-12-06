سیاسة

مبعوث أمريكي لكوردستان24: نعارض أي هجوم تركي على غرب كوردستان

"على أهالي شمال شرق سوريا أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم"
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أربيل (كوردستان 24)- حذر مسؤول أمريكي رفيع اليوم الثلاثاء من مغبة أي هجوم عسكري تركي على شمال شرق سوريا، قائلاً إن بلاده لم تمنح أنقرة الضوء الأخضر.

وقال المبعوث الأمريكي لشؤون شمال شرق سوريا نيكولاس غرينجر لكوردستان 24 "نعارض النشاطات العسكرية التركية ونرفض زعزعة الاستقرار في غرب كوردستان".

وأضاف أن أي هجوم عسكري تركي على المنطقة من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة وينعكس سلباً على جهود مكافحة تنظيم داعش.

وتابع "على أهالي شمال شرق سوريا أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم".

وأشار غرينجر إلى أن الولايات المتحدة لم تعط تركيا الضوء الأخضر لشن أي عملية عسكرية في سوريا، كما لفت إلى أن بلاده تسعى لتوفير أرضية للحوار الكوردي – الكوردي.

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