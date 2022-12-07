مسرور بارزاني يطالب الرئاسات العراقية الثلاث بوقف الاعتداءات على الفلاحين الكورد في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 7 كانون الأول (ديسمبر) 2022، بياناً بشأن الاعتداءات التي تعرض لها فلاحون كورد في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وقال مسرور بارزاني في بيان إن "الاعتداء على الفلاحين والمزارعين الكورد في حدود قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك، يشكّل مصدر قلق بالغ".

ودعا رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الاتحادي إلى "الإسراع لإنهاء الاعتداءات التي يتعرض لها الفلاحون الكورد في داقوق ومناطق أخرى من كركوك، التي ينفذها أشخاص متنفذون، محاولين إخراج الكورد والاستيلاء على أراضيهم الزراعية ومصادرتها، بما يتنافى مع الشرع والقانون".

وتابع "هذه الممارسات تتعارض تماماً مع مبادئ التعايش السلمي وفقرات المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، ويجب على المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية وضع حد لمثل هذه الانتهاكات".