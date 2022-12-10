سیاسة

مركز حقوقي: تعرض أكثر من مؤسسة إعلامية للتهديد والاقتحام خلال العام الحالي

author_image مظفر مزوري
العراق حقوق الصحفيين الحريات الصحفية مجلس النواب مؤسسة إعلامية حقوق الانسان

أربيل (كوردستان24)- أكد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية السبت، الى تعرض أكثر من مؤسسة إعلامية للتهديد والاقتحام خلال العام الحالي.

وقال المركز في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان إنه "يمثل هذا اليوم "اليوم العالمي لحقوق الانسان" فرصة مهمة لمراجعة ملف حقوق الانسان الذي يعد اهم الملفات التي تتصدر هموم الافراد والشعوب ويقاس على اساسها مدى التحضر والتقدم وعوامل التنمية والازدهار".

وأضاف بيان المركز "إن مجلس النواب العراقي عازم على قراءة وتشريع قانون "حرية التعبير" الذي يثير مخاوف واسعة النطاق حتى من الجهات المؤيدة لهذا القانون الذي يتضمن مصطلحات فضفاضة قد تقيد حتى ابسط الممارسات الاجتماعية، في وقت مايزال قانون حق الحصول على المعلومة يراوح مكانه منذ سنوات".

وأشار البيان الى أنه "تعرض أكثر من مؤسسة إعلامية للتهديد والاقتحام خلال العام الحالي، فضلا عن استمرار ممارسات تهديد الصحفيين والتحريض ضدهم والتشهير بهم خصوصا من بعض المنصات الالكترونية".

وتابع البيان أنه في نفس الوقت أن "العراق يفتخر اليوم بعدم وجود سجين صحفي، الا ان بعض الصحفيين والإعلاميين باتوا سجناء المواقف والاراء التي قد تؤدي الى بهم لفقدان عملهم او ايقاف برامجهم بسبب كلمة او مداخلة من ضيف، مما يحتم على الجميع ايلاء مزيد من الاهتمام والدعم لحرية الصحافة عبر تشريعات قانونية وتعضيد سلطة القانون لحمايتهم".

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